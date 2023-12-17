تونس.. 3 وفيات في انهيار جزء من سور القيروان التاريخي

الوكيل الاخباري - قضى 3 عمال وأصيب اثنان آخران السبت في انهيار قسم من السور المحيط بالمدينة القديمة في القيروان بوسط تونس، حسبما أفادت الحماية المدنية في تونس.

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وتتألف المدينة القديمة في القيروان التي تأسست في القرن السابع الميلادي، من مساكن متجاورة وشوارع ضيقة ويحيط بها سور يمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات، بحسب اليونسكو.



وقال المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس:" إن فريقا كان يقوم بأعمال ترميم، وتسبب سقوط السور في وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين"، موضحا أن الحادث "قد يكون مرتبطا بالأمطار الغزيرة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية".

