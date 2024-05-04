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السبت، 04-05-2024 07:19 م

الامن يكشف تفاصيل الحريق في مجمع تجاري بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان تمكنت اليوم من السيطرة على حريق شب في مبنى توسعة قيد الإنشاء مكونة من اربعة طوابق ويتبع لاحد المجمعمات بمنطقة الشميساني في العاصمة عمان.

 وبين الناطق الاعلامي بأن الحريق بدأ في مخلفات داخل المبنى ثم امتد الى الصوف الصخري والبوليسترين الذي يستخدم كعازل في عمليات البناء

 واضاف بان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل وبوقت قياسي دون وقوع أية اصابات بالارواح وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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