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السبت، 28-01-2023 09:27 ص

جنرال أمريكي: سنخوض حرباً مع الصين عام 2025

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الوكيل الإخباري - رجح جنرال أمريكي أن تدخل بلاده حرباً مع الصين في عام 2025، بسبب تايوان، ووجه تحذيراته من مخاطر عالية لتلك الحرب، حاضًّا عناصره على الاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.

وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجوّ، في مذكّرة داخليّة أكّد البنتاغون صحّتها أمس الجمعة: "آمل أن أكون مخطئاً.. حدسي يخبرني بأنّنا سنُقاتل في عام 2025".

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وقال هذا العسكري إنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ "لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في العام 2025"، مؤكّداً أنّ الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سبباً" للتحرّك.


واعتبر أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفّر أيضاً للصين فرصة وجود "أمريكا مشتّتة".


ودعا الجنرال الأمريكي في هذه المذكّرة قوّاته إلى التدرّب على القتال، من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو "الرأس".


وأجرت الصين في أغسطس مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوّة، رداً على زيارة للجزيرة أجرتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي آنذاك.


وتعد الصينُ جزيرة تايوان البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، إحدى مناطقها التي ترغب في توحيدها مع بقيّة أراضيها. وتنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانيّة والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعماً عسكريّاً في مواجهة بكين.

 

البيان

 




 

 


 

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