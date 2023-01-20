السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الغذاء والدواء توضح حول أسعار الأدوية في الأردن

شاهد.. الأمن ينشر فيديو حقيقي لضبط شخص ابتز سيدة على مواقع التواصل

الضمان: لا زيادة على الرواتب التقاعدية في الوقت الحالي

كشف سبب تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية

الأردن وألمانيا يبحثان آفاق توسعة التعاون بالمجالات الاقتصادية والدفاعية

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي في موعدها المعتاد

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب الشاب صالح بطاينة

العمل : حجز وثائق العامل هو أحد مؤشرات العمل الجبري

الجمعة، 20-01-2023 07:58 م

بسبب شكوى "عبثية".. تغريم ترامب مليون دولار

wKrBJjQF-Trump_111522_AP_Andrew-Harnik-1200x674


الوكيل الإخباري - حكم قاض فدرالي أمريكي أمس الخميس على الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بغرامة قدرها حوالي مليون دولار لرفعهما دعوى قضائية "عبثية" على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وحكم القاضي جون ميدلبروكس على الملياردير الجمهوري الذي يأمل بالعودة إلى البيت الأبيض في 2024، بارتكاب "إساءة استخدام للمحاكم" من خلال رفع دعوى قضائية "لنشر رواية سياسية بشكل غير نزيه".

اضافة اعلان


وزعمت الشكوى التي رفضها القاضي ميدلبروكس العام الماضي، أنّ كلينتون وأشخاصاً آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترامب جرت بتواطؤ مع روسيا. 


وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، بتعويض قدره 70 مليون دولار.


واعتبر القاضي في حكمه المؤلف من 45 صفحة أن هذه الشكوى "ما كان يجب أن تُرفع أبداً".


وكتب القاضي "عدم كفايتها كشكوى قانونية واضحة منذ البداية. وأي محامٍ عاقل ما كان ليقدمها. الغرض منها سياسي، ولا تشكل أي من الحجج الواردة في الشكوى ادعاء قانونياً مقبولاً".


وحُكم على ترامب ومحاميته ألينا هابا بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 937,989,39 دولارًا لتغطية التكاليف القانونية للطرف الخصم.


وكتب القاضي ميدلبروكس أن دونالد ترامب "يستخدم المحاكم مراراً وتكراراً للانتقام من خصومه السياسيين".


وأضاف "إنه عقل مدبّر لحرف مسار العملية القضائية بطريقة استراتيجية، ولا يمكن اعتباره مدعياً يتبع نصائح محاميه بشكل أعمى. كان يدرك جيداً تأثير أفعاله".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_43770fcd9befdfc01d38eb30e213a429

ماكرون يعلن زيادة ميزانية القوات الفرنسية لتهيئتها لمواجهة التحديات المستقبلية

image1024x768

محكمة العدل تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

a04d3ee7f35827fa77ac7bd9c43ab27f

القوات العراقية تقتل إرهابيين بمحافظة كركوك

file

جورجيا: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار شرق تبليسي

thumbs_b_c_dd493ca6442d48c36facc1508bd037ce

الجيش الصومالي يقتل نحو 100 مسلح في اشتباكات وسط البلاد

image (23)

إطلاق نار وانفجارات في أحدث أعمال عنف بالسويد

أخبار متعلقة
63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

20221224152158329FC

مسؤول أوكراني يطالب بتصفية مصانع الأسلحة الإيرانية

WhatsApp-Image-2022-10-20-at-7.30.37-AM

727 مرشحا بينهم 28 امرأة لعضوية المجالس البلدية بسلطنة عٌمان

thumbs_b_c_ecf67ffe55b6fab03274017628e64200

صحيفة: الولايات المتحدة تفقد هيمنتها ببطء ولكن بثبات

92230b13dcf094064ca46c891e33fb7a_XL

الصين تعبر عن معارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي

63a3163e4c59b739e62904ab

مصر تستعد لافتتاح سد ضخم في إفريقيا بـ3 مليارات دولار