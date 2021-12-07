جورج قرداحي يكشف حقيقة تعويضات تلقاها من الدولة اللبنانية

الوكيل الإخباري-أكد وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، صحة خبر موقع "لبنان 24"، الذي ينفي ما تم تداوله حول مرسوم ينص على تعويضات مزعومة له، عبر إعادة نشره في "فيسبوك".

اضافة اعلان

وأفاد موقع "لبنان 24" نقلا عن مصادر حكومية، "نفيها لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مرسوم موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة، ميشال عون ونجيب ميقاتي، ينص على تعويضات مزعومة للوزير المستقيل جورج قرداحي".

وأوضحت المصادر أن "هذا المرسوم مزور وهدفه إثارة البلبلة، وهو عار من الصحة جملة وتفصيلا".



وكان جورج قرداحي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رسميا، استقالته من منصبه "حرصا على مصلحة بلدي وأهل بلدي، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

