قرداحي يعلق على وثيقة عن تلقيه تعويضات ضخمة من أم بي سي

الوكيل الإخباري - نفى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعويضات ضخمة تلقاها مقابل نهاية خدمته في مجموعة MBC.

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وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة تتضمن قيمة مكافأة ضخمة تتجاوز المليون دولار لنهاية خدمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي عندما كان يعمل بتقديم البرامج في مجموعة MBC.



وأعاد قرداحي نشر صورة الوثيقة المتداولة على حسابه في موقع "تويتر"، موضحا أن الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم إلى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الأستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc. وقال: "إنه أسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".



1/3 اوضح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ان الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم الى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الاستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc. وقال انه اسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة.1/3 pic.twitter.com/57bx7U98cz November 17, 2021

روسيا اليوم