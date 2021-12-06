صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة

الوكيل الإخباري - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لوزير الإعلام السابق، جورج قرداحي، أثارت جدلا كبيرا في بلده ودول الخليج العربي.

وأظهرت الصورة المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" رجلا شبيها بالوزير اللبناني قرداحي في مقتبل العمر يحمل سلاحا ويقف عند إحدى المواقع وأعلاه صورة للمرشد الإيراني الإمام الخميني وتعود الصورة بحسب المغردين إلى عام 1986.

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وعلق الوزير القرداحي على الصورة خلال مقابلة خاصة على قناة "الجديد" قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".



وأضاف قائلا: "لم أحمل السلاح في عمري ولا أحبذ ذلك كما روج البعض الآخر لي صورة وأنا بجانب بشير جميل وهذا ليس صحيحا".



وقال قرداحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.

سبوتنيك عربي