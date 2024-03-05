حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

الوكيل الإخباري - أعلن خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار اليوم (الثلاثاء) إثر اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.

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ووفقا لوكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد قال العميد في خفر السواحل الفلبيني جاي تارييلا في منشور على منصة «إكس» إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن قامت «بمناورات خطيرة» و«عرقلة» نتج عنها تصادم أدى إلى «أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفلبيني».



وأشار إلى أنه تم نشر سفينة «بي آر بي سندانغان» وسفينة ثانية «لدعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية» في المنطقة.



وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريبا، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرقي آسيا المطلة على البحر وحكما قضائيا دوليا بعدم أحقيتها.

الشرق الأوسط