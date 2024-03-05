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الثلاثاء، 05-03-2024 09:07 ص

الصين ستعارض استقلال تايوان "بحزم" وستزيد الميزانية العسكرية في 2024

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها «ستعارض بحزم» استقلال تايوان في عام 2024، وفق ما ورد في تقرير عمل حكومي مع افتتاح بكين الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية في البلاد.

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وجاء في تقرير العمل «سنعارض بحزم (...) الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي».


وأفاد تقرير عمل الحكومة الصينية الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7.2 في المائة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).


ومن المقرر أن تعلن بكين رسمياً عن الميزانية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس شي جينبينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد.

كما ستحدد الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب نسبة 5 في المائة هدفاً لنمو الناتج الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود ويتماشى مع معدل العام الماضي.


وتعهدت الصين في التقرير بـ«مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم».


وأشارت إلى أنها ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح «قنوات جديدة» للتجارة الخارجية «من خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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