السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال

هنية: هدفنا تحقيق صفقة تبادل أسرى للإفراج عن القدامى وذوي الأحكام العالية

الأردن واليابان يبحثان دعم فتح الأسواق للشركات بين البلدين

تجارة الأردن: توقع بنشاط قطاع المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة

القناة 13 الإسرائيلية: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر لمناقشة صفقة التبادل

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن شعير

انتشال جثامين 10 شهداء من غزة وخان يونس

هام من الضريبة للمنشآت والشركات بشان اقتطاعات الرواتب والأجور

ايران تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من الأسلحة

السبت، 17-02-2024 12:25 م

بعد انتكاسات... اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ "إتش 3" إلى الفضاء

538711


الوكيل الإخباري - نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد «إتش 3» اليوم (السبت)، لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي، وفق «رويترز».

اضافة اعلان


ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» بعد أن حققت مركبة «سليم» هبوطا «دقيقا» على سطح القمر الشهر الماضي.


وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65d07b064236044d96050910

صحيفة: شولتس يرفض ترشيح فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو"

538744

زيلينسكي: عدم حصول أوكرانيا على الأسلحة يعزز موقف بوتين

65d087af4c59b70f110b82c3

المكسيك تسجل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا

65d089184236044dbb5858e0

الحكومة الليبية تطالب باستبعاد المبعوث الأممي باتيلي نهائيا من مهمته

65d0848342360436cc7e1524

زاخاروفا تعلق على قرار زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا

65d07c2642360451df6df018

شولتس: دول "الناتو" لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا

أخبار متعلقة
65b889c44c59b706f20dabfd

كيشيدا: نريد معاهدة سلام مع روسيا وسنواصل فرض العقوبات ضدها

505982

نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم الولايات المتحدة

type-057-2020-image01

الصين تختبر سفينة صاروخية من جيل جديد

65ac94e64c59b70a1c0e3a97

بكين تؤكد دعمها لكافة جهود السلام في الشرق الأوسط

65aa6d5842360415024fdb9d

الكشف عن "عيار" أكثر المدافع الكورية الشمالية سرية

WhatsApp Image 2024-01-20 at 9.32.41 AM

الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي