"اليونيفيل": اتصالات لجنة وقف إطلاق النار في لبنان خارج صلاحياتنا

الوكيل الإخباري- أشار الناطق باسم "اليونيفيل" في جنوب لبنان أندريا تيننتي إلى أن القوات الدولية "غير مطلعة على الاتصالات بين بيروت ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وأن هذه الاتصالات خارج مهامها".



وقال أندريا تيننتي في تصريحات صحفية:" بصفتنا قوات دولية غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام اليونيفيل.. نحن نشارك في اجتماعات اللجنة لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية بعد تحذير الجيش اللبناني بشأن تعاونه مع اللجنة في ما خص الكشف عن المواقع".

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ولفت تيننتي إلى أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تعد تطور خطير ولا تشكل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701 بل تشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي تشهده المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية.



وأكد أن التصعيد لا يزيد فقط من التوتر بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهرا من النزاع.



وأضاف قائلا: "نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701".