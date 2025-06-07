"اليونيفيل": اتصالات لجنة وقف إطلاق النار في لبنان خارج صلاحياتنا

وقال أندريا تيننتي في تصريحات صحفية:" بصفتنا قوات دولية غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام اليونيفيل.. نحن نشارك في اجتماعات اللجنة لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية بعد تحذير الجيش اللبناني بشأن تعاونه مع اللجنة في ما خص الكشف عن المواقع".
ولفت تيننتي إلى أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تعد تطور خطير ولا تشكل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701 بل تشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي تشهده المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأكد أن التصعيد لا يزيد فقط من التوتر بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهرا من النزاع.
وأضاف قائلا: "نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701".
-
أخبار متعلقة
-
اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا
-
بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم
-
انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية
-
إيلون ماسك يعلن عن تأسيس "حزب أمريكا"
-
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب ايران
-
الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق
-
عميل أميركي يعرض نقل "معلومات حساسة" لألمانيا .. ما السبب؟
-
أمريكا تحذر: تهديد متزايد ضد اليهود والإسرائيليين على خلفية حرب غزة