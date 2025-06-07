اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا

الوكيل الإخباري- قالت المستشارة البريطانية لشؤون الدفاع فيونا هيل في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن بلادها في "حالة حرب" مع روسيا، وأن موسكو عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.



ووفقا لهيل فإن بريطانيا وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان" نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الروسي" من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

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وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني يوم الإثنين الماضي، علّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على المراجعة الجديدة للاستراتيجية الدفاعية للحكومة، مشيرا إلى ما وصفه بتصاعد "النشاط الروسي" في البحر والجو والفضاء السيبراني.



من جانبه، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول حلف "الناتو"، معتبرا أن ذلك "لا معنى له".



وأوضح أن السياسيين الغربيين يواصلون ترهيب شعوبهم بـ"خطر روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفا أن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد خداع".