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الأربعاء، 24-05-2023 04:08 م

حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تصل إلى أوسلو

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الوكيل الإخباري - أعلن البنتاغون عن وصول حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" إلى أوسلو اليوم الأربعاء، قبل أيام من مشاركتها في تدريبات عسكرية.

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وبحسب واشنطن بوست، يمكن لحاملة الطائرات البالغ طولها 335 مترا من استيعاب 90 طائرة.


وقال الجيش النروجي في بيان "الزيارة ووجود مجموعة حاملة الطائرات سيوفران فرصة فريدة لتطوير التعاون والعمل بشكل أوثق مع حليفنا الرئيس الولايات المتحدة".


وأوردت صحيفة "بارنتس أوبزيرفر" الإلكترونية أن السفينة يفترض أن تتوجه بعد ذلك إلى الدائرة القطبية الشمالية مع بدء تدريبات "أركتك تشالنج إكزرسايز"، وهي مناورات جوية تجمع حوالي 150 طائرة من 14 دولة في 29 أيار في هذه المنطقة.


بترا


 




 

 


 

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