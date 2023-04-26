الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

اصابة بتدهور مركبة على طريق المطار

3 إصابات بحادث تصادم على طريق السرو

قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على طريق النقب

مجلس الأمن يناقش الوضع المتأزم في السودان

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأربعاء، 26-04-2023 08:54 ص

إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا

image - 2023-04-26T090420.873


الوكيل الإخباري - أعدمت سنغافورة، اليوم الأربعاء سجينا بعد إدانته بالتواطؤ في تهريب كيلوغرام من القنب، رغم استنكار الجماعات الحقوقية التي تحدثت عن وجود كثير من العيوب في القضية.

اضافة اعلان


وأكد متحدث باسم مصلحة السجون السنغافورية لوكالة "فرانس برس" أن "المواطن السنغافوري تانغاراجو سوبيا (46 عاما) تم تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام عليه اليوم الأربعاء في مجمع سجن شانغي".


وجاء شنق تانغاراجو سوبيا في تحد لنداء من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنغافورة "لإعادة النظر بشكل عاجل" في قرار الإعدام ودعوات رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون لوقفه.


وقال نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة آسيا، فيل روبرتسون إن الأدلة في قضية تانغاراجو "بعيدة كل البعد عن الوضوح - لأنه لم يلمس ذلك القنب في الواقع، واستجوبته الشرطة بدون محام، وحرم من الاتصال بمترجم اللغة التاميلية عندما طلب ذلك".


وكتب برانسون، وهو عضو في اللجنة الدولية لسياسة المخدرات ومقرها في جنيف، عبر مدونته الاثنين: "في الواقع، لم يكن تانغاراجو قريبا من هذه المخدرات وقت توقيفه. إنها قضية ظرفية تعتمد على استنتاجات".


وأضاف: "قتل من هم في أدنى سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة.. ليس فعالا في كبح تجارة دولية بمئات المليارات من الدولارات كل عام"، معربا عن أمله بأن تعيد السلطات النظر في القضية.

من جانبها، أكدت سلطات سنغافورة أن تانغاراجو خضع للإجراءات القانونية الواجبة وأنه "ثبتت إدانته بما لا يدع مجالا للشك"، وقالت وزارة الداخلية إن "الأدلة أظهرت بوضوح أنه كان الشخص الذي ينسق تسليم المخدرات بغرض الاتجار".


والثلاثاء، انتقدت الوزارة برانسون مشيرة إلى أن الملياردير أظهر "عدم احترام لقضاة سنغافورة ونظام العدالة الجنائية لدينا بمثل هذه المزاعم".


وأدين تانغاراجو عام 2017 بالتواطؤ في تهريب المخدرات، في عملية تتعلق بكيلوغرام من الحشيشة، وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.


وحكم عليه العام 2018 بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف حكم البداية.


وعاودت سنغافورة في مارس 2022 تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بعد توقف استمر أكثر من عامين، وأعدم 11 شخصا العام الماضي جميعهم من المدانين في قضايا مخدرات، ورافقت ضجة دولية إعدام أحد هؤلاء الأشخاص الذي كان يعاني إعاقة عقلية، حسب المدافعين عنه. 


في أنحاء كثيرة من العالم بما فيها تايلاند المجاورة، ألغي تجريم الاتجار بالحشيشة وتحاول جماعات حقوقية زيادة الضغط على سنغافورة لإلغاء عقوبة الإعدام.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
un7891614

الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

6448b56c4c59b731391a73e2

طوكيو: سنتابع الوضع بعد تصريح بايدن حول ترشحه لولاية ثانية

6448ba9f42360430d222df61

قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

ط

مجلس الأمن يناقش الوضع المتأزم في السودان

00

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

999

حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-04-19T090308.417

الإنتربول يضبط أكثر من 200 طن من المخدرات في أمريكا اللاتينية

image - 2023-04-17T085036.775

المدمرة الأمريكية "ميليوس" تعبر مضيق تايوان

162268-780x470

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد

49e7c809-علم-لبنان-copy

دعوة أممية للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان

64290eeb4236045e6d7ee25e

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ

image - 2023-03-28T090253.737

بيرو تضبط كوكايين بقيمة 20 مليون دولار قبل تهريبه لتركيا