"نيويورك تايمز": أوكرانيا تعد 12 لواء لتنفيذ الهجوم المضاد في مايو

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن وثائق سرية للبنتاغون تسربت إلى الإنترنت، إن أوكرانيا ستقوم مع نهاية أبريل بتجهيز 12 لواء لتنفيذ هجومها المضاد في مايو.

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وأضافت الصحيفة: "تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية في الشهر المقبل.. وفقا لوثائق البنتاغون المسربة التي تعطي فكرة عن الجدول الزمني لنشاط القوات الأوكرانية، من المتوقع أن تجهز أوكرانيا بحلول نهاية أبريل 12 لواء قتاليا، يضم كل منها حوالي 4 آلاف عسكري".



وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة تقوم مع حلفائها، بتدريب وتجهيز 9 من هذه الألوية الأوكرانية.



وزعمت الصحيفة بأن كييف لا تطلع الشخصيات الرسمية الأمريكية إلا على القليل من تفاصيل خطتها الميدانية، ولكن مع ذلك من المتوقع أن يتم تنفيذ العملية على الأرجح في الاتجاه الجنوبي، بما في ذلك على طول ساحل بحر آزوف.



وصرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني مقرر في 30 أبريل.



في وقت سابق، نقلت مجلة فورين بوليسي عن النائب الأوكرانية ألكساندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجومها المضاد في أبريل، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.



ويرى مراقبون كثيرون أنه لا ينبغى تصديق تلك التصريحات المتناقضة الصادرة عن كييف وواشنطن، إذ أنها قد تكون جزءا من حملة تضليل.

RT