الأربعاء 26-04-2023
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الأربعاء، 26-04-2023 09:07 ص

طوكيو: سنتابع الوضع بعد تصريح بايدن حول ترشحه لولاية ثانية

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الوكيل الإخباري - صرح الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو بأن بلاده ستواصل متابعة الوضع في الولايات المتحدة بعد تصريح رئيسها جو بايدن بشأن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بالرغم من أننا كحكومة، لا نعلق على ما يحدث في الدول الأخرى لكننا سنواصل متابعة الوضع باهتمام كبير. تعد العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة قوية للغاية وقد وصلت إلى عمق غير مسبوق. يبدو أن التحالف الياباني الأمريكي غير قابل للتدمير".

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أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أمس الثلاثاء، رسميا أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في عام 2024.

 

RT

 




 

 


 

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