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الإثنين، 16-05-2022 07:12 ص

حزب القوات اللبنانية يعلن فوزه بـ20 مقعدا بالانتخابات

حزب


الوكيل الإخباري - قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، لرويترز، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية فيما يعد فوزا مهما للفصيل الذي يعارض بشدة حزب الله.

وقالت أنطوانيت جعجع، إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل "أكبر كتلة برلمانية" في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

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وتأسس حزب القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، ودعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.
وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.


وفي وقت سابق ليلة الاثنين، قال مرشح معارض ومسؤولان في حزب الله، إن النتائج الأولية تشير إلى أن القائمة الانتخابية المدعومة من حزب الله خسرت مقعدا في معقل الجماعة بجنوب لبنان، لصالح مرشح مستقل تدعمه المعارضة في الانتخابات النيابية التي أجريت، الأحد.


وقال جرداه لوكالة رويترز إن قائمته حصلت على عدد كاف من الأصوات للفوز بمقعد واحد، في نصر للمعارضة في منطقة تهيمن عليها الجماعة المدعومة من إيران.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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