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الجمعة، 05-01-2024 05:35 م

حسن نصر الله: حزب الله نفذ مايزيد على 670 عملية في 3 أشهر ضد الاحتلال

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الوكيل الاخباري - كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنّ المقاومة الإسلامية التابعة للحزب نفذت ما يزيد على 670 عملية في 3 أشهر ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت 48 موقعًا حدوديًا.اضافة اعلان


وقال نصر الله في خطاب له مساء اليوم الجمعة، إنّ حزب الله دخل منذ 8 تشرين أكتوبر الماضي في قتال مع الاحتلال في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم.

وأوضح أنّ القوات المقاومة التابعة للحزب نفذت 494 استهدافًا من بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت مرات عديدة.

وبين نصر الله أن المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل.

وتابع أنّ الحرب منذ يومها الأول كانت مستنزفة جداً للاحتلال الذي مارس تكتمًا شديدًا على خسائره الكبيرة، حيث لا يعترف بالعدد الحقيقي لقتلاه، مشيرًا إلى أنّ إحصائيات 8 من مستشفيات الشمال الفلسطيني المحتل يكشف وجود أكثر من 2000 إصابة بصفوف الاحتلال.

 




 

 


 

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