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الجمعة، 06-11-2020 07:16 م

حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي بايدن

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الوكيل الإخباري - ذكرت ,وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنه تم حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ديلاور، الذي يقترب من الفوز في الانتخابات الرئاسية. 

وتقدم بايدن بفارق طفيف على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة الجمعة، وازداد اقترابا من الفوز في سباق محتدم إلى البيت الأبيض، فيما يستمر فرز الأصوات في بضع ولايات متأرجحة.

وتقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري في ولاية بنسلفانيا (20 صوتا) بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، وفق وسائل إعلام أميركية.

ووفقا لمعظم شبكات التلفزيون الكبرى، حصل بايدن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز في الانتخابات مقابل 214 صوتا لترامب.

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المصدر: CNN 


 




 

 


 

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