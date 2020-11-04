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الأربعاء، 04-11-2020 10:29 ص

نتائج الانتخابات الأمريكية رسميا لن تظهر اليوم

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الوكيل الإخباري - أسفرت نتائج انتخابات الرئاسة في ولايات الساحل الشرقي الأمريكي عن تقدم طفيف للمرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.

ونظرا للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج الرسمية اليوم.

وقد جرت أمس عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو مائة مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى جمع 270 مندوب على الأقل حتى يفوز برئاسة الولايات المتحدة من أصل 538 هم أعضاء الكلية الانتخابية.

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