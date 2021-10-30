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السبت، 30-10-2021 09:42 ص

خطة عراقية لتأهيل الطريق من بغداد إلى الحدود الأردنية

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية عن خطة لتأهيل الطريق الممتد من بغداد الى الحدود الأردنية، مروراً بمحافظة الأنبار.

وأعلن مدير عام الطرق والجسور حسين الموسوي أن العراق يخطط لتأهيل طريقين خارجيين مهمين، وهما: الطريق إلى الحدود الأردنية، والطريق الذي يربط بين بغداد وكركوك بطول 340 كيلو متر.

وأكد الموسوي أن "صيانة الطرق الخارجية تتطلب تخصيصات مالية كبيرة، منوهاً بأن "التخصيصات المالية توقفت منذ عام 2013 بسبب الأزمة الاقتصادية".

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المصدر: ناس العراقية

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