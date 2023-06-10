خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

الوكيل الإخباري- أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن منسوب المياه بمدينة، نوفايا كاخوفكا، انخفض بنسبة 3 أمتار ليبلغ 7 أمتار، مضيفا أنه بدأ ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع.

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وكتب سالدو في صفحته على تلغرام "انخفض منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا في اليوم الماضي بنسبة 3 أمتار ليبلغ 7 أمتار. بدأت أعمال ضخ المياه وإزالة القمامة من الشوارع".



وأضاف أنه حتى صباح اليوم السبت تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص بمن فيهم 235 طفلا و81 شخصا من ذوي الحركة المحدودة من المناطق الغارقة.



وأردف "وفقا للتقديرات الأولية لشركة، روس غيدرو، فسيعود نهر دنيبر إلى مجراه الطبيعي أسفل محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بحلول 16 يونيو الجاري".

روسيا اليوم