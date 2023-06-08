الأقمار الصناعية ترصد آثار تدمير قوات كييف محطة كاخوفسكايا

الوكيل الإخباري - نشرت شركة "ماكسار" صور الأقمار الصناعية لمنطقة خيرسون وآثار الدمار المترتبة جراء قصف محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية من قبل قوات كييف.

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وأظهرت الصور الدمار الحاصل، وأرفقت صورا للمنطقة في الـ15 من مايو الماضي وأخرى لذات المنطقة عقب التدمير أمس 7 يونيو الجاري.



وفي ليلة 6 يونيو، دمر الجيش الأوكراني الليلة الماضية محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أسفر عن ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفسكايا 12 مترا وغمر العدي من البلدات على ضفاف نهر دنيبر.



وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

RT