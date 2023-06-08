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الخميس، 08-06-2023 04:03 م

منقذون يبذلون الجهد لإنقاذ الحيوانات الأليفة في خيرسون بعد انهيار السد

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الوكيل الإخباري - يسارع عمال الإنقاذ من أجل إنقاذ آلاف الحيوانات التي حاصرتها مياه الفيضانات في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا.

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ويحيق الخطر بالكثير من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة بعد أن تركها أصحابها وفروا من المياه المتدفقة جراء انهيار السد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «الآلاف والآلاف» من الحيوانات عالقة.

السد، الذي يولد طاقة كهرمائية ويعود تاريخه لعهد الاتحاد السوفياتي، تصدع في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى تدفق المياه في مساحة شاسعة من الأراضي التي تشهد حرباً في جنوب أوكرانيا.


وارتفع منسوب نهر دنييرو بشكل كبير لتغمر المياه الأراضي الزراعية والقرى والبلدات، بما في ذلك خيرسون عاصمة الإقليم.

وتغمر المياه حالياً شوارع كانت تبعد في السابق مئات الأمتار عن ضفة النهر، وتم إعداد أرصفة بحرية مؤقتة للتنقل بواسطة قوارب صغيرة أو زوارق.


وتكدست كثير من تلك الأرصفة بأقفاص بلاستيكية للحيوانات الأليفة، بينما عمل متطوعون على نقل الحيوانات الخائفة إلى بر الأمان.


وجاءت إيرينا بوخنسكا، رئيسة الملجأ البلدي لإيواء الحيوانات في مدينة ميكولايف المجاورة، إلى خيرسون يوم الثلاثاء لتشارك في جهود الإنقاذ.


وبحلول ظهيرة ذلك اليوم، قالت بوخنسكا إن فريقها أخذ بالفعل عشرة كلاب إلى مأوى ونقل 30 آخرين إلى البر.

وأضافت «وجدنا العديد (من الحيوانات) عند ضفة النهر؛ إذ كانت تحاول العودة إلى بيوتها وكانت تسبح وراء القوارب. رأينا كلباً يغرق أمام أعيننا. لم يسمحوا لنا بالذهاب إليه من دون قارب».


وتابعت قائلة «حيوانات كثيرة لم نستطع الوصول إليها في الصباح. عديد منها كانت حبيسة أو مربوطة بسلاسل نفقت».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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