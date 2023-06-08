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الخميس، 08-06-2023 02:21 م

إيران تعرب عن قلقها إزاء تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها العميق، إزاء الآثار الإنسانية والبيئية والاقتصادية، جراء تدمير تدمير محطة كاخوفسكايا بمقاطعة خيرسون.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "نعبر عن قلقنا العميق إزاء الآثار الإنسانية والبيئية والاقتصادية للعمل الرهيب المتمثل في تدمير سد كاخوفكا جنوب أوكرانيا".

وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على "مواقف ايران المبدئية التي تنص على معارضة الحرب في أوكرانيا وتدمير المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.. كما طالب جميع الأطراف المعنية الالتزام بالمبادئ المعترف بها دوليا، بما فيها حماية أرواح المدنيين و تقليل معاناتهم".


ودعت طهران جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمبادئ الدولية "بما في ذلك حماية أرواح المدنيين وتقليل معاناتهم".


كما طالبت الخارجية الإيرانية "بتوضيح أبعاد هذا الحادث، وتحديد السبب الرئيسي لهذه الكارثة".


في ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب، فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.


وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. حيث غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

 

RT

 




 

 


 

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