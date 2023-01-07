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السبت، 07-01-2023 09:19 ص

درجات الحرارة ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في موسكو

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الوكيل الاخباري- أفاد مركز الأرصاد الجوية الروسي أن درجة الحرارة ستنخفض اليوم السبت في موسكو إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر.

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وكتب المركز في موقعه الرسمي أن درجة الحرارة في العاصمة الروسية اليوم السبت ستتراوح بين 20 و22 درجة مئوية تحت الصفر. ومن الممكن أن تنخفض ليلة السبت/الأحد إلى 24 درجة تحت الصفر.

وفي مقاطعة موسكو (ضواحي المدينة) ستتراوح درجة الحرارة اليوم السبت بين 20 و25 درجة مئوية تحت الصفر، كما من الممكن أن تنخفض في ساعات الليل إلى 27 درجة تحت الصفر.

وتم في موسكو ومقاطعة موسكو بسبب الصقيع الشديد إعلان المستوى البرتقالي لخطر الطقس. ولا يزال هذا المستوى ساري المفعول ابتداء من الساعة 21:00 من 5 يناير الجاري حتى الساعة 21:00 من اليوم السبت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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