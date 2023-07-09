الأحد 09-07-2023
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الأحد، 09-07-2023 11:45 ص

دولة تقر باستخدام "الإيموجي" مرادفاً للتوقيع على العقود

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الوكيل الإخباري- في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرت محكمة كندية أن استخدام الرموز التعبيرية "الإيموجي" بات ملزماً في العقود بين الأشخاص أو الجهات الاعتبارية.اضافة اعلان


وألزمت محكمة في ساسكاتشوان مزارعاً في عقد مع جمعية تعاونية استخدم فيه الرموز التعبيرية "الإبهام" للرد عليهم في إشارة لموافقته عليه، وفرضت عليه دفع تعويض بـ82 ألف دولار كندي (حوالي 61 ألف دولار أميركي)، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقال القاضي، تي جي كين، الذي حكم في القضية إنه بفضل التكنولوجيا أصبحت الرموز التعبيرية لغة مشتركة للتواصل والحديث، وهو أمر سيتعين على النظام القضائي مواجهته للمضي قدماً.

كما نوّه إلى أن هذه المحكمة لا ينبغي لها وقف موجة التكنولوجيا والاستخدام الشائع لتقنياتها، معتبراً أن هذا هو الواقع الجديد في المجتمع الكندي ويجب أن تكون المحاكم جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ عن استخدام الرموز التعبيرية وما شابهها، بحسب قوله.

ويعود أصل الخلاف بين المزارع والجمعية التعاونية إلى عام 2020، عندما أوقفت التعامل بشكل مباشر مع المزارعين وجهاً لوجه خلال جائحة كورونا، وأصبح التعامل يتم عبر البريد الإلكتروني عن بعد.

وأبرم الطرفان عقدا لشراء محصوله من الكتان، خلال عام 2021، إذ تم إرسال العقد له موقعاً من الجمعية وأرسلت صورته للمزارع برسالة تتضمن "الرجاء تأكيد عقد الكتان" ليرد المزارع بتعبير "الإبهام المرفوع لأعلى".

 




 

 


 

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