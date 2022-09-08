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الخميس، 08-09-2022 01:06 م

دولة عربية تسجل أول إصابة بجدري القرود

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأربعاء، رصد أول إصابة بمرض جدري القردة، موضحة أن المريض جرى وضعه في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

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وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالة، وهي لمواطن مصري يقيم بدولة أوروبية، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في البلاد.


وذكرت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاماً وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها.


وأشارت إلى أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقاً لأنظمة العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.


وتعرف العلماء على جدري القرود للمرة الأولى عندما رصد الفيروس في قرود تجارب في الدنمارك عام 1958، علماً أنه اكتشف لدى القوارض أيضاً.


ورصد المرض للمرة الأولى لدى البشر عام 1970، وانتشر منذ ذلك الحين بشكل أساسي في بعض دول غرب ووسط إفريقيا.


وفي مايو الماضي، بدأت حالات المرض، الذي يسبب الحمى وآلام العضلات وبثور الجلد الكبيرة، في الانتشار مجدداً وبسرعة بأنحاء العالم.

 

وكالات


 




 

 


 

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