الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الدولار في 2023

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الطراونة: مخزون الصوامع بوضع آمن

التعليم العالي: إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية في العراق

الخرابشة: 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن منذ مطلع العام الحالي

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2603 أسرة الشهر الماضي

الحكومة المصرية تخطط للعمل من المنزل

الذهب عالمياً يهبط أكثر من 5 دولار مع افتتاح اليوم

نقيب شركات التخليص يتوقع الانتهاء من كافة الحاويات المتأخرة الأسبوع المقبل

الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لعائلته

الأربعاء، 21-12-2022 10:15 ص

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال اليوم الماضي

63a2acd64c59b76c196b99b8


الوكيل الاخباري- أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال اليوم الماضي.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أبلغت البعثة عن 58 واقعة لإطلاق النار من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك استخدم العدو الأنظمة الصاروخية والمدفعية من عيار 155 ملم، وفي اتجاه ياسينوفاتايا – المدفعية من عيار 152 و122 ملم ومدافع الهاون من عيار 120 ملم، وفي اتجاه غورلوفكا – الأنظمة الصاروخية والمدفعية من عيار 155 و152 ملم. وأطلق العدو 234 قذيفة مختلفة".

وأضاف البيان أن 10 تجمعات سكنية تعرضت للقصف الأوكراني وهي دونيتسك وغولموفسكي وجوفانكا ومايورسك وشيروكايا بالكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفويه وترويتسكويه وماكييفكا.

وتابع أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع ضحايا بين السكان المحليين في اليوم الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a2c4864236047b6e354332

رئيس برلمان هنغاريا: الغرب أخطأ بشكل جدي في الموقف حول أوكرانيا

63a2b8d34c59b76ab4050e53

الحكومة المصرية تخطط للعمل من المنزل

63a2a6a24236047f8113ab52

البيت الأبيض يؤكد زيارة زيلينسكي لواشنطن

63a1a605423604353904066c

الجيش الياباني يتسلح بفرقاطة صاروخية جديدة

63a018ac4236043eeb3260ad

تسجيل ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 10 سم خلال 33 عاما في كوريا الجنوبية

181916-أغرب- 5 -حروب- في- تاريخ- البشرية

أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

أخبار متعلقة
639d67ab4c59b70e302b0cd6

القوات الأوكرانية تقصف بلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس

11202224201750182766925

بوتين يمنح عضو برلمان دونيتسك وسام الشجاعة بعد وفاتها

638ee3d74c59b73a2d194800

دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني