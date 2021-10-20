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الأربعاء، 20-10-2021 02:38 م

دون محاكمة أي جندي.. انتهاء تحقيقات بريطانية في جرائم حرب بالعراق

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس الثلاثاء إن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى من دون ملاحقات.

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وقال الوزير بن والاس أمس في رسالة إلى البرلمان إن "الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو/تموز 2017 أغلق أبوابه رسميا" وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة، والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.


وتابع أن 5 أشخاص أحيلوا للنيابة العامة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى "التحدي الكبير" في مصداقية التهم الموجهة لهم.


وأضاف بن والاس أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية -في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة- عن الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت.


وكان قد شارك الجيش البريطاني في احتلال العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قواتها في البلاد.

 

المصدر:الجزيرة

 

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