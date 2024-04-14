رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

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وأضاف رئيسي في بيان له: "فتح أبناء الشعب الإيراني في الحرس الثوري بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الدفاعية والسياسية في البلاد صفحة جديدة في تاريخ قوة إيران ولقنوا العدو الصهيوني درسا للعبرة".



وتابع: "أؤكد أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه بردّ قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رجال القوات المسلحة يرصدون كل حركة من خلال مراقبة التطورات في المنطقة، وإذا أظهر الكيان الصهيوني سلوكا متهورا، فسوف يتلقى ردا حاسما وأشد قسوة بكثير".



