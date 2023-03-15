الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة خلال رمضان

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

الأربعاء، 15-03-2023 10:21 ص

رئيس الوزراء الأسترالي السابق يوضح أسوأ قرار تتخذه بلاده منذ الحرب العالمية الأولى

641166444c59b710fb3cd012


الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الأسترالي السابق، بول كيتنغ، بأن قرار بلاده المشاركة في برنامج الغواصات النووية ضمن تحالف "أوكوس"، هو أسوأ قراراتها في السياسة الدولية منذ الحرب العالمية الأولى.

اضافة اعلان

 

وأوضح كيتينغ، "أن الحكومة الأسترالية الحالية بزعامة، أنتوني ألبانيز، بمشاركتها في برنامج الغواصات النووية، تعيد البلاد إلى سيطرة مستعمرتها بريطانيا، بحجة ضمان أمنها في آسيا، لكن النتيجة الحتمية أن أستراليا ستمضي نصف القرن المقبل تحت السيطرة الأمريكية".

وأشار كيتينغ، إلى الاندفاع غير المسبوق من قبل الحكومة الأسترالية الحالية تجاه الولايات المتحدة، معتبرة إياها القوة الاستراتيجية المحورية في المنطقة، رافضة بهذا السعي تحقيق التوازن مع دول الجوار.

وأضاف كيتينغ، أن ألبانيز يعتزم شراء غواصات لن تكون تحت سيطرة أستراليا، وإنما ستبقى تحت السيطرة العملياتية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أنها ستدفع ثمن أسطول من الغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية.

ونوه كيتينغ، بأن أستراليا تفقد إرادتها الحرة تدريجيا، وأن سيادتها تخضع حاليا لإرادة وأهواء الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641179a342360446136ddcd0

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

641168204c59b740637ab7c3

أوزبكستان.. مشروع تعديل الدستور لرفع مدة ولاية الرئيس

64116dc34c59b7541b430bca

أعضاء بالكونغرس يطلبون من بايدن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

64114c094c59b767572b3a73

مجلس الدوما الروسي يقترح تسهيل الحصول على الجنسية لمواطني 4 دول

641145c942360446136ddca6

هندوراس تعلن نيتها فتح علاقات دبلوماسية مع الصين

64115f114236040c4e7fb6a2

خبير عسكري: أوكرانيا تنقل مدنيين مقيدي الأيدي إلى الجبهة

أخبار متعلقة
63fc8f9742360431c25c9297

روسيا تسرّع عملية إنتاج غواصاتها النووية