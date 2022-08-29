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الإثنين، 29-08-2022 04:27 م

أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد "طال انتظاره" في منطقة الجنوب

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، يوم الاثنين، بدء "هجوم مضاد طال انتظاره" في منطقة الجنوب، فيما تجاوزت مدة الحرب نصف العام، مؤخرا، وسط غياب مؤشرات عن حسم أو نهاية وشيكة.

ونقل تلفزيون "سوسبيلن" الأوكراني عن ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية قولها "بدأنا اليوم (الاثنين) عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك منطقة خيرسون".

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وأكدت المتحدثة الأوكرانية، هذا النبأ بعد دقائق في إفادة صحفية، بينما تستمر الحرب التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية "كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية"، فيما دعا الكرملين المجتمع الدولي إلى "الضغط على أوكرانيا" من أجل خفض التوتر العسكري عند المحطة، متهما كييف بـ"تعريض أوروبا للخطر".


ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، إنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة"، لافتة إلى أنه "لم تقع أضرار جسيمة ومستويات الإشعاع طبيعية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، اتهم الكرملين كييف بـ"تعريض أوروبا بأكملها للخطر"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على أوكرانيا" في هذا الصدد، وذلك قبل زيارة مرتقبة لبعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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