الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 11:53 ص

رئيس لوغانسك: حررنا معظم أراضي الجمهورية

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الوكيل الإخباري-صرح رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بأنه تم تحرير معظم أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، ويحاصر جيش الجمهورية المستوطنات المتبقية.

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وقال رئيس الجمهورية على قناة "روسيا 24": "اليوم، تم تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تقريبًا... لم نقم بعد بتحرير المناطق المحصنة الخطيرة - مثل سيفيرودونتسك، وروبيزني، وليزيشانسك. إنها محاصرة عمليا".


وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

سبوتنيك

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