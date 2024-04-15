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الإثنين، 15-04-2024 09:14 ص

رئيس مجلس النواب الأمريكي: سأضغط لاعتماد حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه سيحاول تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل خلال الأسبوع الجاري، عقب الهجوم الإيراني الذي تعرضت له السبت.

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وأوضح جونسون أن محاولته هذه تأتي بالتزامن مع محاولته الحصول على اعتماد المجلس لحزمة مساعدات مادية لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في آسيا.

وأضاف جونسون في حديث لبرنامج (صنداي مورنينغ فيوتشرز) على قناة فوكس نيوز "أنا والجمهوريون نتفهم ضرورة الوقوف مع إسرائيل، وسأحاول تقديم المساعدات هذا الأسبوع".

وأضاف "يتم الآن جمع تفاصيل هذه الحزمة، وننظر إلى الخيارات وكل القضايا التكميلية".

من جانبه قال مايك تيرنر، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي" إن جونسون أوضح أنه يرى وجود طريق لاعتماد المجلس تمويل إسرائيل وأوكرانيا والحلفاء في آسيا هذا الأسبوع. 

وقد شنت إيران مساء أول أمس السبت هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

 

 

 




 

 


 

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