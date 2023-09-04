الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك

مشروب شهير يحمي من الجلطات

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الإثنين، 04-09-2023 09:55 م

رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر

64f61bd54c59b72ee5676006


الوكيل الاخباري- التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل أعمال سوري متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، لتورطه بعملية نصب.

اضافة اعلان

 

وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال السوري. يدعى "أ.م.غ"، تورط في جريمة نصب على رجل أعمال جزائري، حيث سلبه مبلغا ماليا معتبرا بلغت قيمته أكثر من 400 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.

وأكد المشتكي أن المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
474

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

44

توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب

1

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

179483Image1-775x445_d

أوكرانيا: وزير الدفاع يقدم استقالته

thumbs_b_c_90eae9edf2f68313e660c796b3c22df7

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

64f6102d4c59b735ab59d61d

"سوريا الديمقراطية" ترسل تعزيزات بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور