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الإثنين، 21-03-2022 06:43 ص

رسالة السيسي إلى المصريين: نحن بخير

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الوكيل الإخباري -طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

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وقال السيسي، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، التي تبثه قناة سي بي سي: " النهاردة بنتكلم في أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه، وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من كورونا، ولكن ربنا أراد أنه يكون فيه أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير".


وأضاف الرئيس السيسي، قائلا، "اللى عاوز أقوله للناس إحنا بخير، والأمور ماشيه كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة، ومتوفرة كويس، وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرصت عليه".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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