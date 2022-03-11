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الجمعة، 11-03-2022 02:02 م

قطر: إلغاء التباعد في المساجد اعتبارا من الغد

قطر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في المساجد، اعتبارا من يوم غد السبت، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا.

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وقررت الوزارة في بيان اليوم، إلغاء التباعد في صلوات الفروض والجمعة، وفتح أماكن الوضوء في المساجد، وفتح مصليات النساء، وعدم اشتراط إبراز تطبيق احتراز الإلكتروني الخاص بمتابعة الأفراد وعدم اشتراط إحضار السجادة.


وكانت الحكومة القطرية، قررت رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة.


كما قررت إلغاء إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات، أو أولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء أثناء فترة عملهم.

 

بترا



 




 

 


 

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