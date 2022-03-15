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الثلاثاء، 15-03-2022 05:17 م

تراجع البطالة في بريطانيا لأقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري-تراجعت البطالة في بريطانيا إلى أقل من المستويات المسجلة قبل تفشي جائحة كورونا.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 34ر1 مليون عاطل عن العمل خلال الربع المنتهي في كانون الثاني، بانخفاض 88 ألف شخص عن الربع الذي سابقه، مقابل 36ر1 مليون شخص في الفترة من كانون الأول إلى شباط 2020.


وأضاف المكتب الحكومي أن معدل البطالة تراجع مرة أخرى إلى 9ر3 بالمئة في الربع المنتهي في كانون الثاني 2022.


كما سجلت الوظائف الشاغرة مستوى مرتفعا جديدا، بزيادة 105 آلاف وظيفة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3ر1 مليون وظيفة.

 

بترا

 

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