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الأحد، 06-03-2022 10:08 ص

رفع قيود كورونا ..أول صلاة فجر دون تباعد في المسجد الحرام - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب جائحة كورونا، ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

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وفي مقطع فيديو، ظهر عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد، إذ أن "شؤون الحرمين" كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.


ونشرت القناة مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف، بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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