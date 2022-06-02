الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالميا

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من دورا جنوب الخليل

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

وفيات الخميس 2-6-2022

الخميس، 02-06-2022 07:47 ص

رسميا.. تركيا تغير اسمها في الساحة الدولية

تركيا علم


الوكيل الإخباري - أفيد بأن الأمم المتحدة اعتمدت بناء على طلب من أنقرة، كتابة اسم تركيا بأحرف أبجديتها "Türkiye" بدلا من الصيغة السابقة "Turkey" في اللغات الأجنبية.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت "رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة Türkiye" عوضا عن الصيغة المعتادة "Turkey" في الساحة الدولية".


وأوضح المتحدث الأممي  أن تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى، دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة.


وكانت تركيا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية في شكل "Türkiye" كما تكتب بالتركية.


وكتب تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء على حسابه في موقع "تويتر" مفيدا بأنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة التي تستخدم الحروف اللاتينية، بصيغة "Türkiye".


وأشارت الأناضول إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سبق أن صرح بأن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصيا  في هذا السياق الشركات باستخدام عبارة  "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
629858ca42360417ce10ebe2

بولندا توجه إنذارا نهائيا للاجئين الأوكرانيين

6298587a4c59b752364b3929

إيران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة

وقف

مصر .. البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

قرد

جدري القرود يستدعي الحذر في الصيف

شرطة أمريكا

4 قتلى خلال إطلاق نار بمستشفى في أمريكا

س

الطيران المدني السعودي تصدر تعميما حول ماء زمزم

أخبار متعلقة
w

لجنة أممية تدعو مجلس الأمن لتجديد آلية وصول المساعدات لسوريا

1120211073037288794789

وزير خارجية الإمارات يزور تركيا الجمعة

628f5a2f4c59b730486a23b4

تركيا: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا إذا زاد التهديد تجاهنا

صنعاء

مصر توافق على تسيير رحلات جوية بين القاهرة وصنعاء

ن

لأول مرة .. عدد النازحين قسرا في العالم تجاوز 100 مليون

6286178442360409a92a7f0d

موسكو: سنطلب من تركيا إعادة فتح أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا