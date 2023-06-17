ركاب الطائرة الإفريقية العالقة في وارسو لن يتوجهوا إلى روسيا

الوكيل الإخباري- قالت الصحفية كوينان ماسوبي، وهي من الوفد الصحفي المرافق لبعثة السلام الإفريقية، إن حرس رئيس جنوب إفريقيا ومجموعة الصحفيين، الذين علقوا في مطار وارسو، لن يتوجهوا إلى روسيا.



وأضافت الصحفية في تغريدة على تويتر: "فشلت حكومتنا في تأمين الوصول إلى المجال الجوي الهنغاري. لذلك لن يذهب عناصر وحدة الأمن الرئاسي مع الصحفيين إلى روسيا".

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وأشارت قناة News24، إلى أن ركاب الطائرة العالقة سيعودون إلى جنوب إفريقيا.



وقع الحادث المذكور في وارسو يوم الخميس الماضي: حراس رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي كان متوجها لإجراء مفاوضات في كييف، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين، علقوا في المطار لمدة يوم. واتهم رئيس جهاز الأمن المرافق لرئيس جنوب إفريقيا، الجانب البولندي بمحاولة تعطيل مهمة السلام.



من جانبها زعمت هيئة حرس الحدود البولندية، بأن حراس زعيم جنوب إفريقيا ظلوا طواعية على متن الطائرة في وارسو، لأنه لم يكن لديهم إذن بحمل أسلحة في بولندا. ولكن الهيئة البولندية، لم تتطرق في بيانها، إلى موضوع الصحفيين الذين اشتكوا من أن الجانب البولندي، لم يسمح لهم بالخروج من الطائرة في مطار وارسو.

روسيا اليوم