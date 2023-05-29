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الإثنين، 29-05-2023 11:04 ص

إفريقيا الوسطى تريد قاعدة روسية على أراضيها

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الوكيل الإخباري- أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى في روسيا، ليون دودونو بوناغازا، عن رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي.

وقال السفير ليون دودونو بوناغازا، إن جمهورية إفريقيا الوسطى طلبت ذلك عندما جاء رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس سارنغي، إلى روسيا.

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ولفت السفير إلى أنه خلال لقائه الأول مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب السفير دودونو-بوناغازا حينها عن الموقف الإيجابي لجمهورية إفريقيا الوسطى تجاه وجود مدربين عسكريين روس. منوها بأن جمهورية إفريقيا الوسطى باتت أول دولة في القارة الأفريقية تعارض الوجود العسكري لفرنسا على أراضيها: "كانت بلادنا أول دولة في إفريقيا تقاوم الفرنسيين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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