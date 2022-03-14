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الإثنين، 14-03-2022 12:04 م

روسيا: أخرجنا 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة

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الوكيل الإخباري-مع استمرار عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم التاسع عشر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الاثنين أن قواتها أخرجت 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة منذ بداية الهجوم في 24 فبراير الفائت.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إنه خلال الليلة الماضية أسقط الطيران والدفاعات الجوية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية طائرات مسيرة أوكرانية، بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB-2".

كما أضاف كوناشينكوف أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفاً عسكرياً أوكرانياً بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعاً لتمركز المعدات العسكرية.

يذكر أن روسيا كانت أعلنت في 24 فبراير الماضي، انطلاق عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة على أراضي الجارة الغربية، بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، إلا أن تلك العملية سرعان ما توسعت حتى وصلت إلى محاصرة العاصمة كييف.

 

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