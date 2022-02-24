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الخميس، 24-02-2022 02:04 م

وزير خارجية أوكرانيا ينفي انهيار قوات الدفاع الأوكرانية

ييييييييييييييييييييييي


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب كوليبا: "لا. هذا ليس غزوا روسيا فقط في شرق أوكرانيا، إنما هجوم واسع النطاق من اتجاهات متعددة".

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وأضاف: "لا. قوات الدفاع الأوكراني لم تنهار. يتولى الجيش الأوكراني القتال. تقف أوكرانيا بكلتا قدميها على الأرض وتواصل الدفاع عن نفسها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس الأوكراني المحاذي للحدود الروسي، مؤكدا أن موسكو لن تقبل بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

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