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الثلاثاء، 22-02-2022 10:14 م

روسيا: لا نرغب في قطع العلاقات مع أوكرانيا

الكرملين


الوكيل الاخباري - أكدت الرئاسة الروسية، الثلاثاء، أن موسكو ستبقى منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأوكراني، مبينة أن روسيا لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: إن "قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، سيجعل العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيدا".


وأضاف بيسكوف: أن "قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دوينتسك ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع، وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو".

 




 

 


 

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