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الإثنين، 11-12-2023 02:56 م

روسيا..التصويت في الانتخابات الرئاسية سيجرى بشكل طبيعي في المناطق الجديدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية سيجرى في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على قدم المساواة مع باقي مناطق روسيا.

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وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات أن وزارة الدفاع وهيئة الأمن الفدرالي الروسي أتاحتا إجراء الانتخابات في الأراضي الجديدة، وأنه سيتم ضمان سلامة الناخبين أسوة بباقي المناطق الروسي.

وحصلت لجنة الانتخابات المركزية على تفويض بتعديل معايير وإجراءات التصويت في ظل الوضع الأمني الاستثنائي في المناطق الجديدة.

وأجريت انتخابات نواب الهيئات التشريعية والبلديات في المناطق الجديدة في 10 سبتمبر الماضي، بموجب تعديلات تشريعية خاصة.

 




 

 


 

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