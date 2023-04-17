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الإثنين، 17-04-2023 09:13 ص

روسيا: الجيش السوداني لا يرغب في التفاوض مع قوات الدعم السريع

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الوكيل الإخباري- قال السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، تعليقا على الوضع في السودان إن الجيش السوداني لا يرغب في التفاوض مع قوات الدعم السريع وقد أعلن أنها متمردة.

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ونقلت وكالة "تاس" عن السفير الروسي، في تصريح عن توقعاته لتطور الأوضاع في السودان أن "الجيش، أعلن أنه لن تكون هناك مفاوضات مع المتمردين، أعلنوا (قوات الجيش) أن قوات الدعم السريع متمردة. لكن في الوقت نفسه، عرضوا على الراغبين منهم الانضمام إلى صفوف الجيش".

وفي نفس السياق أكد تشيرنوفول، سلامة المواطنين الروس، ودعاهم إلى البقاء في منازلهم أو في الأماكن العالقين بها بسبب الأعمال القتالية وانتظار نهاية الاشتباكات.

وفي وقت سابق نشرت صفحة على موقع "فيسبوك" ناطق بلسان الجيش السوداني منشورا نقلت فيه عن رئاسة الأركان أنها لن تخوض أي مفاوضات قبل حل "ميليشيات حميدتي المتمردة" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الدعوات الدولية للتهدئة، وذلك بعد خلافات بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي على وضع قوات الدعم السريع.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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