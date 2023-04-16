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الأحد، 16-04-2023 09:42 ص

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

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الوكيل الإخبري- شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة إنهاء الأطراف في السودان على الفور أعمال القتال، معربا عن ترحيبه بفرصة التشاور مع وزراء خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات الجارية في السودان.

وقال إن الإمارات والسعودية وأميركا اتفقت على ضرورة إنهاء الأطراف على الفور أعمال القتال دون شروط مسبقة.

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وجاء في بيان بلينكن:

"رحبت بفرصة 15 أبريل للتشاور مع فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، حول القتال الخطير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين، وتقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضاف: "اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق. أحث اللواء عبدالفتاح البرهان واللواء محمد حمدان ديقلو على اتخاذ تدابير فعالة للحد من التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين".

 

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