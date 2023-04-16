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صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

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الأحد، 16-04-2023 03:06 م

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

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الوكيل الإخباري- نشرت صفحة منسوب للجيش السوداني على موقع "فيسبوك" صورة لبعض الأشخاص وهم يحملون بدلة عسكرية زعم أنها لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

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وأشارت الصفحة، اليوم الأحد، إلى أن حميدتي فر من المكان الذي كان يختبئ فيه، بعد هروب طاقم حراسته والجنود المكلفين بحمايته، مؤكدة أن البحث جار عنه.

وتظهر في الصورة المنشورة بدلة عسكرية شبيهة ببدلة حميدتي وتحمل شارة على الصدر كتب عليها اسمه بالكامل.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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